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Жители Рязани пожаловались на запах тухлятины на улице

«Подъем»: жители Рязани пожаловались на вонь на улице

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Depositphotos

Жители Рязани пожаловались на тошнотворную вонь на улице. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание «Подъем».

По словам журналистов, неприятный запах можно ощутить в Дашково-Песочне, а также в других районах города, в том числе в центре.

Местный житель Василий заявил, что проблема длится годами, в этот раз вонь началась днем, люди с чувствительным обонянием «с ума сходят». Другая жительница Ирина отметила, что тошнотворный запах стоит на улице уже около недели. Горожане уверены, что в проблеме виноваты местные предприятия.

В Минприроды Рязанской области сообщили, что обнаружили превышение нормы по сероводороду. Данные будут направлены в природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора и администрацию города.

В прошлом году сообщалось, что показатели загрязнения воздуха на месте утечки кислоты, которая произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве, выше допустимой нормы. В воздухе зафиксировали сильное превышение содержания сероводорода и хлористого водорода.

Ранее Дмитрий Колдун пожаловался на вонь в Венеции.

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