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В Оренбургской области охранника задержали за развращение 13-летней школьницы

РЕН ТВ: в Оренбургской области охранник развращал ребенка

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Depositphotos

В Оренбургской области охранника подозревают в развратных действиях в отношении семиклассницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 15 января. По версии правоохранителей, во время развратных действий мужчина не применял насилие. Информация о деталях отсутствует.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Сообщается, что 13-летняя девочка не живет с матерью. Школьница находится в специальном центре для несовершеннолетних. У ребенка есть мать, но на данный момент она безработная и живет в подмосковных Люберцах.

Ранее жителя Барнаула задержали за развращение семилетней падчерицы.

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