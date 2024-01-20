В Оренбургской области охранника задержали за развращение 13-летней школьницы

В Оренбургской области охранника подозревают в развратных действиях в отношении семиклассницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 15 января. По версии правоохранителей, во время развратных действий мужчина не применял насилие. Информация о деталях отсутствует.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Сообщается, что 13-летняя девочка не живет с матерью. Школьница находится в специальном центре для несовершеннолетних. У ребенка есть мать, но на данный момент она безработная и живет в подмосковных Люберцах.

Ранее жителя Барнаула задержали за развращение семилетней падчерицы.