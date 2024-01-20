В правительстве сообщили о слишком быстрых темпах износа ЖКХ

Темпы износа жилищно-коммунального хозяйства в РФ пока опережают скорость его модернизации, однако к 2024–2025 г. эту тенденцию предстоит переломить. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

«Пока в целом износ инженерных коммуникаций в стране происходит больше, чем мы вкладываем. Я надеюсь, что за 2024–2025 год мы этот тренд должны переломить в позитивную сторону», — сказал он, добавив, что задача на ближайший год — подготовить полноценную программу до 2030 года. На это, по словам Хуснуллина, есть прямое поручение президента.

Вице-премьер отметил, что ЖКХ — одна из наиболее отсталых и проблемных отраслей в экономике страны, но она имеет огромный потенциал для роста.

По его словам, правительство РФ в последние годы занималось проблемой модернизации ЖКХ в стране, для чего были выделены дополнительные средства за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов.

До этого Хуснуллин заявил, что российские власти собираются «разогнать» модернизацию отрасли ЖКХ.

Ранее в РФ выросли продажи генераторов на фоне аварий.