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Рогов рассказал об антироссийском польско-украинском центре в Бердянске

Рогов: в Бердянске обнаружен антироссийский польско-украинский центр

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РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожье был обнаружен польско-украинский центр. До начала спецоперации этот центр занимался антироссийской деятельностью, рассказал общественник в своем Telegram-канале

По его словам, представители общества совместно с участниками подразделений запрещенных в России террористических организаций «насаждали русофобию и проводили занятия по тактической медицине».

Рогов отметил, что помещение центра удалось обнаружить благодаря жительнице города, которая сообщила правоохранителям о запрещенной символике в стенах учреждения.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский взял украинских пенсионеров в заложники для того, чтобы шантажировать ими страны Запада.

Во время визита в Латвию Зеленский заявил, что украинские пенсионеры окажутся в крайне сложном положении в случае прекращения финансирования страны со стороны западной коалиции. «У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — задался он вопросом.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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