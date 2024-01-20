Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожье был обнаружен польско-украинский центр. До начала спецоперации этот центр занимался антироссийской деятельностью, рассказал общественник в своем Telegram-канале

По его словам, представители общества совместно с участниками подразделений запрещенных в России террористических организаций «насаждали русофобию и проводили занятия по тактической медицине».

Рогов отметил, что помещение центра удалось обнаружить благодаря жительнице города, которая сообщила правоохранителям о запрещенной символике в стенах учреждения.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский взял украинских пенсионеров в заложники для того, чтобы шантажировать ими страны Запада.

Во время визита в Латвию Зеленский заявил, что украинские пенсионеры окажутся в крайне сложном положении в случае прекращения финансирования страны со стороны западной коалиции. «У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — задался он вопросом.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.