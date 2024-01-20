В метро Стамбула произошло крупное ЧП

Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро М11 в Стамбуле, которая ведет в новый международный аэропорт к северу от города. Об этом сообщает Sözcü.

«Буровая установка, принадлежащая строительной компании, работавшей в метро, ​​пробила сначала потолок туннеля, а затем рельсы», — говорится в сообщении.

Издание публикует видео, на котором можно наблюдать торчащий из рельсов бур. По словам журналистов, катастрофу удалось предотвратить в последнюю минуту, так как поезд остановился из-за отключения электросистемы.

Линия M11 была введена в эксплуатацию 22 января 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 км/ч. Линия имеет длину 34 км, а при открытии всех станций (16) ее протяженность составит более 69 км и будет рекордной.

До этого сообщалось, что в случае подтверждения аварийного состояния моста над Днепром в Киеве могут частично закрыть на ремонт Святошинско-Броварскую линию метро, соединяющую западную часть города с восточной.

Ранее в центре Мехико столкнулись два поезда в метро.