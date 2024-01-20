Прохожие нашли младенца в сумке возле магазина

В Лондоне мужчина и женщина, выгуливавшие собаку, нашли на обочине дороги возле магазина сумку с брошенным младенцем. Об этом сообщает Mirror.

В восточном Лондоне пара выгуливала собаку и нашла сумку, в которой лежала новорожденная девочка, завернутая в полотенце. Британцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию, они опасались, что младенец мог получить переохлаждение, поскольку на улице была минусовая температура.

До приезда экстренных служб прохожие согревали новорожденную, медики госпитализировали ребенка, никаких травм и видимых повреждений у девочки не обнаружено. Полиция разыскивает мать младенца.

Ранее в Сибири на лесной дороге нашли замерзшую четырехлетнюю девочку.