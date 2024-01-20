Проводникам запретят высаживать животных после инцидента с котом Твиксом

В РЖД принесли извинения за происшествие с котом Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале компании.

В РЖД провели служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Там отметили, что отдельные погрешности в нормативных документах, безответственность персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию с животным.

Для недопущения несчастных случаев в будущем РЖД внесет изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам запретят высаживать животных из поезда, их должны будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Также в РЖД сообщили, что в настоящее время в дочерней компании АО «ФПК» рассматривается инициатива по установлению отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. На кота по имени Твикс был оформлен проездной билет, он вылез из переноски и пошел исследовать вагон. Проводница решила, что животное проникло в поезд с улицы, и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее калининградского кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар».