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Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины днем 20 января

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Shutterstock/Oleg Elkov

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса, разработанного украинским министерством цифровой трансформации для оповещения граждан.

Согласно карте, в 13:15 в «красную зону» попали 10 регионов страны и столица. Сирены сработали на территории Киевской, Кировоградской, Волынской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской и Черновицкой областей.

Однако уже через минуту воздушная тревога была объявлена в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях. В то же время о возможной опасности предупредили жителей подконтрольных украинским властям частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Позже в «красной зоне» оказались Одесская и Ровненская области. Дополнительная информация о ситуации, включая возможные удары по территории Украины, к текущему моменту не поступала.

20 января украинские власти сообщили о разрушении инфраструктурного объекта на территории Запорожской области, которая находится под контролем Киева. Объект получил повреждения в результате взрывов.

Ранее в Херсонской области заявили о повреждении критической инфраструктуры.

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