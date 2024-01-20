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Кабмин РФ одобрил наделение регионов полномочиями по предупреждению ЧС

Кабмин РФ одобрил проект о наделении субъектов полномочиями по предупреждению ЧС

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство России одобрило наделение региональных органов государственной власти правом разрабатывать планы для тушения природных пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьи 16 и 18 федерального закона «О пожарной безопасности», — говорится в публикации.

В случае принятия документа органы государственной власти в субъектах будут наделены полномочиями по проведению мероприятий, направленных на предупреждение стихийных бедствий и ЧС. Также администрациям и профильным ведомствам регионов дадут право разрабатывать планы тушения природных пожаров, однако это не коснется лесных возгораний.

В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ. Процесс состоится в установленном порядке, отметили в правительстве.

Ранее в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на теплосетях.

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