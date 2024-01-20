В школе Нижнего Тагила детям дали хлеб с осколками стекла

В Нижнем Тагиле родители пожаловались на то, что детям подали хлеб со стеклом в столовой местной школы. Об этом сообщает 66.ru.

Осколки обнаружили первоклассники. По словам родителей, один из учащихся порезал стеклом язык. Как сообщила мать одной из учениц, ее дочь стала жевать хлеб и подумала, что ей попался твердый сахар. На самом деле в продукте оказалось стекло размером около сантиметра. Первоклассница обратилась к работникам столовой, но там ситуации не придали значения.

После еды девочка вернулась к урокам и только дома пожаловалась бабушке на боль в горле и желудке. После этого вызвали скорую помощь. На данный момент с ребенком все хорошо.

По словам родительницы, в школе ребенку не стали сразу вызывать скорую помощь. Она также добавила, что в день инцидента врача в учреждении не было. В администрации школы сообщили, что специалист был на месте, но к нему никто не обращался.

Россиянка обратилась в Роспотребнадзор. Известно, что на данный момент администрация школы разбирается с производителем.

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