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В Самарской области перекрыты участок трассы М-5 «Урал» и 32 дороги

Движение на трассе М-5 и 32 дорогах в Самарской области ограничено из-за метели

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Снегопад, метель и порывистый ветер наблюдаются на большей территории Самарской области. В связи с этим в регионе ограничено движение на 32 трассах в 13 районах, сообщается на странице местного министерства транспорта в социальной сети «ВКонтакте».

Дороги перекрыты в Елховском, Красноармейском, Шигонском и Пестравском районах. Также движение транспортных средств приостановлено на дорогах в Кинель-Черкасском, Кинельском, Ставропольском, Шенталинском, Сергиевском, Кошкинском, Борском, Исаклинском и Челновершинском районах.

Кроме того, на некоторых трассах временно запрещено движение грузовых транспортных средств. Соответствующие ограничения введены на автомобильных дорогах Тольятти — Узюково — Димитровград, Обход города Сызрань и СамараБугуруслан.

«Закрыт для движения участок автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» МоскваРязаньПенза — Самара — УфаЧелябинск», — говорится в заявлении.

Более того, большегрузным транспортным средствам запрещен проезд по всем автомобильным дорогам федерального значения. В то же время ГИББ рекомендовала ограничить движение автобусов на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах.

Ранее владельцам автомобилей рассказали о правилах вождения в снегопад.

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