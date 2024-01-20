В Самарской области перекрыты участок трассы М-5 «Урал» и 32 дороги

Снегопад, метель и порывистый ветер наблюдаются на большей территории Самарской области. В связи с этим в регионе ограничено движение на 32 трассах в 13 районах, сообщается на странице местного министерства транспорта в социальной сети «ВКонтакте».

Дороги перекрыты в Елховском, Красноармейском, Шигонском и Пестравском районах. Также движение транспортных средств приостановлено на дорогах в Кинель-Черкасском, Кинельском, Ставропольском, Шенталинском, Сергиевском, Кошкинском, Борском, Исаклинском и Челновершинском районах.

Кроме того, на некоторых трассах временно запрещено движение грузовых транспортных средств. Соответствующие ограничения введены на автомобильных дорогах Тольятти — Узюково — Димитровград, Обход города Сызрань и Самара — Бугуруслан.

«Закрыт для движения участок автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — говорится в заявлении.

Более того, большегрузным транспортным средствам запрещен проезд по всем автомобильным дорогам федерального значения. В то же время ГИББ рекомендовала ограничить движение автобусов на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах.

Ранее владельцам автомобилей рассказали о правилах вождения в снегопад.