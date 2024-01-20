В Москве пенсионерка продала зубные коронки и квартиру после звонка мошенников

Московская пенсионерка отдала мошенникам все сбережения, продала квартиру и заложила в ломбард украшения и зубные коронки. Об этом сообщает прокуратура столицы в Telegram-канале.

67-летняя жительница Москвы поверила аферистам, которые несколько дней убеждали ее в том, что неизвестные пытаются лишить ее квартиры. Женщину запугивали якобы банковские служащие и правоохранители, которые подтверждали факт попытки продажи ее недвижимости. Чтобы сохранить жилье, женщине предложили самой продать квартиру, а средства от продажи, включая все накопления, перевести на «безопасные счета».

После того, как пенсионерка выполнила все требования мошенников, злоумышленники настояли на том, что таким же образом необходимо «обезопасить» и драгоценности.

Доверчивая москвичка сдала в ломбард золотые цепочки, кольца, серьги с бриллиантами и даже зубные коронки общей стоимостью 300 тысяч рублей, деньги также были переведены аферистам.

Во время последнего телефонного звонка мужчина, все это время общавшийся с пенсионеркой, сообщил ей, что он мошенник. Потерпевшая обратилась в полицию, в общей сложности она лишилась 11 миллионов рублей.

Ранее в Астрахани мужчина взял в кредит 13 млн рублей и «инвестировал» их в мошенников.