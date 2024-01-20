В Бурятии женщина напала на дядю-инвалида с ножом в ответ на избиения поварешкой

В Бурятии женщина напала на своего дядю-инвалида и получила срок. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Бичуринском районе региона. По версии правоохранителей, во время застолья с женщиной и ее сожителем, инвалид осудил племянницу за образ жизни, так как родственница нередко выпивала. После этого пожилой мужчина ударил ее по лбу ложкой.

Спустя некоторое время они снова встретились. Инвалид на повышенных тонах призвал женщину отказаться от алкоголя. В этот раз родственник ударил племянницу поварешкой по голове. Россиянка схватилась за нож и ударила пострадавшего в грудь, затем нанесла еще два удара.

Когда приехала полиция, женщина стала обвинять дядю в попытке изнасилования.

Нападавшую приговорили к трем годам и одному месяцу заключения. Их она проведет в колонии общего режима.

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