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Подросток в балаклаве выстрелил сверстнику в лицо из пневматического пистолета

«78.ru»: в Петербурге конфликт двух молодых людей закончился стрельбой на улице

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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге прохожие стали свидетелями конфликта двух молодых людей, один из участников ссоры выстрелил в оппонента из пневматического пистолета. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел возле ТЦ «Жемчужная плаза» в Петербурге. О произошедшем в полицию сообщили прохожие, на глазах у которых молодой человек, скрывавший лицо под балаклавой, подошел к юноше и выстрелил в него из пневматического пистолета.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Вооруженного подростка разыскивает полиция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Кубани подросток открыл стрельбу по своей опекунше после бытового конфликта.

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