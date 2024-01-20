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Стюардесса пыталась сделать интимное фото ребенка в туалете самолета

HuffPost: в США стюардесса пыталась сделать интимное фото ребенка в туалете

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Popova Valeriya/Shutterstock

В Вирджинии арестована стюардесса авиакомпании American Airlines, женщину обвиняют в съемке детей в туалете самолета. Об этом сообщает HuffPost.

С заявлением в полицию обратились родители 14-летней школьницы, девочка рассказала, что во время полета из Северной Каролины в Бостон она пошла туалет и встретила стюардессу, женщина сообщила ребенку, что санузел неисправен.

Зайдя в кабинку, чтобы помыть руки, девочка обнаружила приклеенную скотчем на крышку унитаза записку с сообщением о неисправности, и заметила, что из-за клочка бумаги виднеется камера телефона.

Школьница сделала несколько снимков и отправила фото матери, родители обвинили бортпроводника в попытке сделать интимное фото несовершеннолетней.

36-летнюю Эстес Картер Томпсон арестовали, ей предъявлено обвинение, в телефоне женщины обнаружены несколько видеозаписей несовершеннолетних пассажиров в туалете.

Ранее россиянин домогался ребенка на пляже в Крыму.

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