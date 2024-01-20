Формат поездки из Петербурга в Таллин на автобусе изменится

Автобусные перевозчики Lux Express и Ecolines с 1 февраля изменят формат поездок из Санкт-Петербурга в Таллин и в обратном направлении. Об этом сообщает РБК.

Из-за того, что с 1 февраля будет закрыт на реконструкцию автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Ивангород» между РФ и Эстонией, пассажирам придется перемещаться в другой автобус после пересечения границы пешком.

Также дела обстоят с поездками в Ригу, так как автобусы следуют через тот же пограничный переход.

В ночь на 17 ноября на пограничном мосту в Нарве очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными бетонными блоками в кузове. В них опознали «зубы дракона» — фортификационные сооружения, предназначенные для блокирования проезда техники. Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва пояснил, что бетонные блоки подготовлены на случай, если правительство Эстонии решит ограничить въезд в страну со стороны России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов.

Ранее стало известно, что Эстония строит бункеры для военных у Чудского озера.