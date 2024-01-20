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Популярный пляж в Греции может исчезнуть

АТОР: пляж кораблекрушений Навагио на греческом Закинфе может исчезнуть

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Markus Mainka/Global Look Press

Одна из самых популярных туристических достопримечательностей греческого острова Закинф, пляж кораблекрушений Навагио, может исчезнуть. Об этом сообщает российская Ассоциация Туроператоров (АТОР) в своем Telegram-канале.

Навагио называют пляжем кораблекрушений из-за судна «Панагиотис», которое село на мель в 1980 году. Отмечается, что за последние 10 лет из-за оползней и штормов состояние судна сильно ухудшилось, оно постепенно разрушается на протяжении последних лет.

«Островные власти, турбизнес и жители опасаются, что в течение нескольких лет судно может быть полностью смыто водой», — говорится в сообщении.

В качестве одной из мер муниципалитет Закинфа предлагает ввести платный вход на пляж и пустить эти средства на консервацию объекта.

До этого сообщалось, что самой популярной европейской страной для путешествия в 2023 году у россиян оказалась Италия: туда планировали отправиться 20,7% опрошенных. На втором месте расположилась Франция с 18,6% голосов, а на третьем — Испания с 14,9%. Также спросом пользуются Германия (11,7%) и Греция (9,1%).

Ранее остров Родос в Греции охватил природный пожар.

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