В Белгородской области рассказали об обстрелах ВСУ за последние сутки

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли три муниципалитета в Белгородской области. О последствиях атак в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 19 января бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удары с воздуха по Белгородскому району. Тогда же на указанной территории сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), однако без повреждений не обошлось.

«Разрушения выявлены в поселке Разумное — пяти частных домовладениях и одном МКД (многоквартирный дом. — «Газета.Ru»), также поврежден один легковой автомобиль», — написал глава области.

Он добавил, что в селах Стрелецкое и Крутой Лог повреждения получили по одному частному дому. В свою очередь, в селе Беловское и поселке Новосадовом оказались повреждены по одному транспортному средству.

Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Грайворонский городской округ. В расположенном здесь селе Сподарюшино зафиксировали два прилета, но никаких последствий выявлено не было.

Также бойцы ВСУ выпустили два осветительных снаряда по селам Графовка и Репяховка в Краснояружском районе. Более того, под минометный обстрел попали еще три населенных пункта — Теребрено, Прилесье и Вязовое.

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Гладков.

Ранее в ВС РФ назвали самую сложную для перехвата ракету украинских войск.