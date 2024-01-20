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Лошадь, по шею застрявшую в огромном сугробе, спасли в Бурятии

В Бурятии спасение лошади из сугроба попало на видео

На севере Бурятии местные жители откопали из сугроба лошадь, животное застряло в снегу по шею. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации окинского района республики.

Спасение животного сняли на видео местные жители, конь провалился в огромный сугроб в местности Шара Окинского района Бурятии. Лошадь, снегом прижатую к забору, заметили мужчины, на поверхности виднелась лишь ее голова.

Огромный сугроб разгребали лопатами, животное удалось вызволить. По данным портала «Байкал Daily», сугробы намело из-за сильного ветра.

Ранее в Ленобласти кошку достали из колодца спустя 16 дней.

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