Пожар произошел в резиденции премьера Греции

Пожар произошел в резиденции премьер-министра Греции, во Дворце Максима в Афинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление греческого министерства климатических кризисов и гражданской защиты.

Пожар произошел утром 20 января в складском помещении на первом этаже особняка. В ликвидации огня задействованы 24 пожарных с семью машинами. Через некоторое время пожар удалось локализовать, он причинил незначительный ущерб.

В настоящее время инцидент расследует следственный отдел..

Особняк Большой Максима (Μέγαρο Μαξίμου) является официальной резиденцией премьер-министра Греции с 1982 года. Он расположен в центре Афин, недалеко от площади Синтагма. В здании находятся офисы главы греческого правительства, однако сам премьер там не проживает.

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