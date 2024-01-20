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Россиянам объяснили, почему опасно сдерживать чиханье

Роспотребнадзор: сдерживание чиханья чревато разрывом сосудов глаз

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Shutterstock

Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чиханье. Это следует из рекомендаций ведомства, сообщает РИА Новости.

«Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль», — указано в рекомендациях службы.

Специалисты также отметили, что во время чиханья создается высокое давление в дыхательных путях, потенциально это способно привести к разрыву аневризмы головного мозга.

В Роспотребнадзоре напомнили, что чиханье — это защитный рефлекс, который позволяет очистить верхние дыхательные пути.

Также в службе рекомендовали использовать во время чиханья носовой платок или бумажные салфетки, а руки после этого необходимо вымыть с мылом.

До этого заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова рассказала, что аллергия и простуда имеют схожие симптомы — насморк, чихание, иногда кашель. Однако ОРВИ проходит за две-три недели, а аллергия может длиться месяцами.

Ранее эксперты рассказали, чем опасен для здоровья поддельный парфюм.

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