Десятки семей заложников ХАМАС собрались у дома Нетаньяху с призывом вернуть их родных

Десятки семей заложников, удерживаемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, собрались у дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывая его сделать «смелый шаг» для возвращения их родных домой. Об этом сообщает The Times of Israel.

Родственники израильтян вечером 19 января установили палатки возле дома политика в Кейсарии и остались там ночевать в рамках протеста. Дочь заложника из рядов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эла Бен Ами заявила, что мольбы о возвращении заложников перешли к мольбам спасения их жизней.

Акция протеста началась после того, как в израильских СМИ появились сообщения о том, что Нетаньяху в одностороннем порядке решил ужесточить ряд руководящих принципов, недавно установленных правительством для потенциальной сделки по освобождению оставшихся заложников. Это вызвало неоднозначную реакцию в военном кабинете, отметили журналисты. Представитель военного кабинета Гади Айзенкот настаивал на длительном перемирии с ХАМАС в обмен на освобождение заложников, предложение поддержал лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц, но против выступили Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее Нетаньяху рассказал, как долго продлится война Израиля и ХАМАС.