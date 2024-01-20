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Россиянин бил детей сожительницы током и лишал еды

На Камчатке отчима обвинили в истязании детей сожительницы

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«СУ СК России по Камчатскому краю»' class="item-image" >
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В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, мужчину обвиняют в истязании двух пасынков-подростков. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 44-летний житель Петропавловска-Камчатского систематически истязал детей своей сожительницы. Мужчина бил электрошокером и плеткой двух пасынков 9 и 10 лет, лишал мальчиков еды, не давал спать в кроватях, заставлял их драться друг с другом, за малейшую провинность закрывал на балконе.

О происходящем в семье в полицию сообщила бабушка братьев, возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует региональная прокуратура. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Дети из семьи изъяты и помещены в социальное учреждение.

Ранее в Курске опекун истязала ребенка-инвалида.

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