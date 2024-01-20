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В Ростове-на-Дону два брата-близнеца проглотили 67 магнитных шариков

Ростовские врачи спасли двух братьев, проглотивших 67 магнитных шариков

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В Ростове-на-Дону двухлетние братья-близнецы проглотили 67 магнитных шариков от детского конструктора, оба ребенка оказались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В городскую клиническую больницу Ростова-на-Дону из инфекционной больницы с подозрением на перитонит был переведен двухлетний мальчик. В ходе обследования медики обнаружили в брюшной полости маленького пациента 29 мелких магнитов.

Спустя несколько часов в эту же больницу обратились родители с его братом-близнецом, который проглотил 38 таких же магнитных шариков. Инородные тела стали причиной некроза и перфорации стенок кишечника.

Детей экстренно прооперировали, их состояние сейчас не вызывает у врачей опасений.

Ранее в Волгоградской области врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку.

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