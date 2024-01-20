Волонтерская организация MissionUkraine призвала правительство Великобритании передавать лодки, используемые незаконными мигрантами для пересечения Ла-Манша, на Украину для ведения боевых действий. Об этом сообщило издание Telegraph.

В ответ на обращение официальные лица Соединенного королевства пояснили, что это едва ли возможно, так как почти все упомянутые лодки прибывают на остров в очень плохом и изношенном состоянии и чаще всего пригодны лишь для утилизации.

«Лодочные двигатели [во многих случаях] больше не работают или требуют дополнительных средств для приведения их в нормальное состояние», — говорится в ответе волонтерам.

При этом один из руководителей MissionUkraine Александр Кругляк заявил, что ВСУ будут полезны даже лодки низкого качества, поскольку потому на Украине их могли бы отремонтировать и перекрасить в камуфляжный цвет.

18 января украинский суд арестовал более 150 украинских морских пехотинцев ВСУ за отказ форсировать Днепр на лодках и высаживаться на его левый берег.

4 января ВСУ рассказали о тяжелых потерях на левом берегу Днепра.

Ранее боец ВСУ признал невозможность удержания плацдарма на левом берегу Днепра.