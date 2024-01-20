Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января

В субботу, 20 января, в Москве будет облачная погода с прояснениями и мороз до -17℃. Об этом сообщается на сайте Росгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем столбик термометра опустится до -4-6℃, после чего, в ночь на 21 января, мороз резко усилится. При этом ожидается повышение уровня атмосферного давления с 747 мм ртутного столба до 752 мм.

Днем в столице осадков не ожидается, ночью возможен небольшой снег. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер в Москве будет дуть с северо-запада, его скорость днем составит 4-9 м/с, а ночью будет колебаться в диапазоне 3-8 м/с.

До этого синоптик Шувалов заявил, что в Москве в выходные будет морозная и солнечная погода.

По его словам, 20 января температура воздуха в столице составит 8-10 градусов мороза, в воскресенье — 12-14 градусов ниже нуля. В последний день недели более вероятна солнечная погода.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.