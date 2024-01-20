На Украине арестовали брата Мазепы

Юрий Мазепа, брат крупного украинского банкира и бизнесмена Игоря Мазепы, арестован судом по обвинению в участии в деятельности преступной организации. Об этом сообщило украинское издание «Общественные новости».

«Ночью 20 января брата Игоря Мазепы — Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен», — говорится в публикации.

18 января стало известно, что на Украине задержан крупный банкир Игорь Мазепа — основатель и руководитель инвестиционной компании Concorde Capital. Его обвинили в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС для строительства коттеджного городка Goodlife Park.

20 января украинский суд арестовал Игоря Мазепу с возможностью выхода под залог в 349 млн гривен (примерно $9,3 млн). Назначенный размер залога для освобождения оказался вдвое ниже запрошенного прокуратурой в 700 млн гривен.

Ранее стало известно, что депутаты Рады намерены судиться со спикером парламента Стефанчуком.