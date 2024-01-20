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Украинский суд избрал меру пресечения Мазепе

Украинский суд арестовал бизнесмена Мазепу с правом освобождения под залог

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Украинский суд арестовал украинского бизнесмена и лидера инвестиционной компании  Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью выхода под залог в 349 млн гривен (примерно $9,3 млн). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Мера пресечения Мазепе была определена Печерским районным судом Киева. При этом назначенный размер залога для освобождения оказался вдвое ниже запрошенного прокуратурой в 700 млн гривен.

Его подозревают в махинациях с землей. В 2022 году Concorde Capital приобрела завод «Кузня на Рыбальском», который некогда принадлежал Петру Порошенко. Сделку многие считают фиктивной.

До этого сообщалось, что Мазепа подозревается в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС. Уточняется, что его задержание связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Как передает «РБК-Украина», пресс-служба Concorde Capital подтвердила информацию о задержании директора 18 января на пункте пропуска «Шегини» во Львовской области, а также о проведении обысков в офисе сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее солдат ВСУ пожаловался на коррупцию на Украине.

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