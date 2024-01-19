На территории ЗАЭС снова появились мины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) спустя два месяца вновь обнаружило мины на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующее заявление размещено на сайте организации.

В прошлый раз наблюдатели МАГАТЭ обнаружили мины в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта в ноябре 2023 года. В заявлении организации подчеркиваются, что мины расположены в «закрытой зоне, недоступной оперативному персоналу станции».

В организации также выразили обеспокоенность невозможностью выполнению плана комплексного технического обслуживания станции в 2024 году, а также регулярным отключением ЗАЭС от энергоснабжения, которое заставляет ее полагаться на работу нескольких аварийных дизельных генераторов.

Подчеркивается, что внешнее энергоснабжение необходимо электростанции для охлаждения шести реакторов и выполнения основных условий поддержания ядерной безопасности и охраны АЭС.

В ночь на 18 января МАГАТЭ подтвердило режим «холодного останова» на реакторе ЗАЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.