Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Родители буллера заплатили девочке, которую он обижал, 100 тыс. рублей

В Надыме семья школьного буллера заплатила обиженной сыном девочке 100 тыс. руб.

close
100%
Pixabay

В Надыме суд обязал родителей зачинщика школьной травли выплатить обиженной подростком девочке компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как выяснило издание Ura.ru в беседе с анонимным источником, знакомым с ситуацией, подросток-агрессор издевался над сверстницей и еще одним юношей: он вывез их в лес, заставлял извиняться на коленях, а сам снимал это на видео, нецензурно выражался, а позже распространил запись среди знакомых.

По данным СМИ, родители обиженных школьников подали заявления против семьи хулигана, случившимся заинтересовалась прокуратура. Суд удовлетворил оба иска, однако на официальном ресурсе прокуратуры рассказали только об одном из них.

«Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшей полагающуюся компенсацию в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Свердловскую школу обязали выплатить девочке компенсацию за травлю со стороны одноклассников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами