Родители буллера заплатили девочке, которую он обижал, 100 тыс. рублей

В Надыме суд обязал родителей зачинщика школьной травли выплатить обиженной подростком девочке компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как выяснило издание Ura.ru в беседе с анонимным источником, знакомым с ситуацией, подросток-агрессор издевался над сверстницей и еще одним юношей: он вывез их в лес, заставлял извиняться на коленях, а сам снимал это на видео, нецензурно выражался, а позже распространил запись среди знакомых.

По данным СМИ, родители обиженных школьников подали заявления против семьи хулигана, случившимся заинтересовалась прокуратура. Суд удовлетворил оба иска, однако на официальном ресурсе прокуратуры рассказали только об одном из них.

«Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшей полагающуюся компенсацию в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Свердловскую школу обязали выплатить девочке компенсацию за травлю со стороны одноклассников.