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Российский школьник, которого незаконно высадили из автобуса, получил денежную компенсацию

Кировскому школьнику, которого высадили из автобуса, выплатили 10 тыс. рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

В Кировской области суд обязал транспортного перевозчика выплатить компенсацию морального вреда школьнику, которому отказали в праве проезда в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство установило, что 19 июля 2023 года девятилетнему мальчику отказали в проезде на автобусе, следовавшем из города Слободской в город Белая Холуница, так как у него не получилось оплатить проезд. В результате ребенок остался на остановке до приезда за ним родителей и сильно распереживался из-за случившегося.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд для защиты прав пассажира. Суд, рассмотрев иск, признал требования прокуратуры законными и постановил взыскать с автоперевозчика в пользу несовершеннолетнего 10 тыс. рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель трамвая высадил девятилетнего мальчика в мороз.

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