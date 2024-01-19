В Италии обвиняемого в шпионаже в пользу РФ приговорили к тюрьме во второй раз

Суд присяжных в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам заключения. Об этом сообщило агентство ANSA.

В публикации отмечается, что сторона обвинения запрашивает для Биота 18 лет заключения. По данным агентства, это второй приговор в отношении военнослужащего. Весной 2023 года военный трибунал Рима признал его виновным и приговорил к 30 годам тюремного заключения, однако позднее был запущен апелляционный процесс.

До этого военный трибунал Рима признал виновным обвиненного в шпионаже в пользу России итальянского военнослужащего Вальтера Биота. Он приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Биот был сотрудником Генштаба Минобороны. Его задержали вместе с представителем атташата посольства РФ 30 марта 2021 года. Это произошло на парковке в периферийном районе Рима.

При обыске у них нашли носитель данных и коробку с наличными деньгами. Биота обвинили в разглашении секретной информации с целью содействия шпионажу, в передаче конфиденциальной информации и проведении фотосъемки в шпионских целях.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.