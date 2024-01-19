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В РПЦ предупредили о маскирующейся под нее секте с ранее судимым лидером

В РПЦ рассказали о маскирующейся под нее сексте с ранее судимым лидером

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что в России активизировалась секта, которая маскируется под РПЦ. О религиозной организации, которую возглавляет ранее четырежды судимый уроженец Казахстана Леонид Власов, сообщает РИА Новости.

По данным издания, секта активизировалась преимущественно на территории Волгоградской области. Также последователи культа проживают в Рязанской, Новосибирской, Ульяновской областях.

Власов называет себя «схимитрополитом» Зосимой, а также «патриархом, царем, пророком». Адепты секты именуют организацию как «Русская православная церковь — Царская империя».

Лидеры организации призывают ее сторонников отречься от всего мирского, «спасаясь от Антихриста», и уезжать в лесную глушь.

Ранее в РПЦ предупредили жителей Волгограда о появлении новой секты.

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