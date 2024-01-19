Около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника в Подмосковье

Около десяти человек сорвались с высоты и пострадали в результате поломки горнолыжного подъемника на курорте Степаново в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что пострадали минимум трое. У одной женщины был диагностирован перелом поясничного позвонка, состояние еще двух мужчин оценивается как средней тяжести.

По словам журналистов, инцидент произошел в результате того, что у подъемника провис трос, из-за чего фуникулер резко затормозил. Застрявшие утверждают, часть из них решила спрыгнуть из-за отсутствия эвакуации.

В декабре 2023 в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия. Спасателям пришлось проводить операцию по эвакуации туристов. Во время остановки на канатной дороге открытого типа находились 36 человек, но в итоге никто не пострадал.

В 2022 году в Уфе произошла остановка канатной дороги, заложниками ситуации стали 40 человек. Аварийная остановка случилась из-за повреждения низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор канатной дороги.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.