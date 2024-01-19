Петербуржец, лишившийся кошки в самолете, получит компенсацию от авиакомпании

В Петербурге мужчина, лишившийся кошки в самолете, отсудил компенсацию у авиакомпании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 20 декабря 2022 года. Мужчина совершал перелет с тремя кошками, две из них находились в багажном отсеке.

После посадки ему сообщили, что одной из кошек, летевших в багажном отсеке, больше нет. Собака массой около десяти килограммов без труда проломила переноску питомца и расправилась с ним. Отмечается, что пес перевозился без намордника, клетки и соответствующих защитных сеток.

Невский районный суд взыскал с авиакомпании 11,5 тысяч рублей материального ущерба и 50 тысяч рублей морального вреда. Также суд постановил взыскать судебные расходы и оштрафовал перевозчика.

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