В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России

На данный момент Россия не представляет угрозы для Финляндии, но странам Европейского Союза и НАТО нужно быть готовыми ко всему. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет Hs.fi.

«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены», — сказал Орпо, добавив, что всем членам ЕС и НАТО необходимо готовиться к любым сценариям.

Он также подчеркнул, что ЕС необходимо укреплять границы. Орпо выразил надежду, что все страны Евросоюза поддержат Украину, в том числе Венгрия. Кроме того, политик вновь заявил о необходимости всесторонней поддержки Украины и увеличения производства боеприпасов по примеру Финляндии.

До этого министерство внутренних дел Финляндии разработало законопроект о лицензировании гражданских боеприпасов, чтобы в том числе предотвратить их продажу в Россию.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.