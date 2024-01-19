На выставке «Россия» представили крупнейшую в стране базу данных геномов россиян

На Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ представители компании и Центра полногеномного секвенирования представили посетителям генетическую инициативу «100 000+Я». Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

Отмечается, что инициатива направлена на прочтение геномов 100 тыс. россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний. Также в ее рамках ведется разработка новых подходов к терапии заболеваний и создании соответствующих лекарств. Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке «Роснефти».

В рамках мероприятия директор Департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали рассказал гостям павильона, что задача проекта на ближайший период является формирование базы из 100 тыс. полногеномных последовательностей именно россиян.

«Мы не просто импортозамещением каким-то занимаемся, мы создаем то, что не делают другие. И за прошлый год мы уже сформировали базу из 25 тысяч записей - все они представлены жителями нашей страны», — сказал он.

Пашали подчеркнул, у населения разных стран есть свои специфические особенности. По его словам, их изученность напрямую влияет на эффективность медицинской диагностики и методов лечения сложных наследственных заболеваний.

В свою очередь, научный сотрудник Центра полногеномного секвенирования, выпускница магистерской программы «Геномика и здоровье человека» Алина Демкина рассказала о базе данных генетической информации, создаваемой в рамках проекта. По ее мнению, она уже стала самой крупной в стране.

«Проект действительно уникальный, другого такого нет», — подчеркнула Демкина.

Напомним, Центр полногенетического секвенирования создан в рамках реализации Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий. «Роснефть» является технологическим партнером этой программы.

На сегодняшний день в центр уже поступило около 34 тыс. генетических образцов, из которых обработано уже более 25 тыс. В результате свои генетические портреты получили около 14 тыс. человек, что сделало базу данных центра крупнейшей в России.