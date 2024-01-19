Женщина надела свой самый дорогой костюм на свидание и рассмешила соцсети

Женщина из Англии надела свой самый дорогой наряд на свидание и рассмешила соцсети, пишет Daily Mail.

Как рассказала женщина по имени Эллисон Бойл, ей написал муж и попросил надеть самый дорогой наряд, пригласив ее вечером в ресторан. Женщина восприняла просьбу буквально и нарядилась в костюм альпиниста, который лежал у нее дома.

По словам британки, стоимость этого наряда, куда входят куртка, брюки, шлем и шапка, составляет около $2000. Кроме того, женщина дополнила свой образ ледорубом, придя в таком виде в заведение. После того как Эллисон рассказала о своем костюме пользователям соцсетей, люди оценили ее чувство юмора.

«Я смеялся от начала и до конца», — признаются комментаторы.

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