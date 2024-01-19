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ФСБ заявила о задержании украинца за контрабанду военной продукции

ФСБ: в Белгородской области задержан украинец за контрабанду комплектующих к САУ

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Андрей Стенин/РИА Новости

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ России) по Белгородской области заявило, что сотрудники спецслужбы задержали в регионе гражданина Украины за незаконную перевозку комплектующих для самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину», — говорится в заявлении.

В ФСБ уточнили, что задержанный мужчина действовал в интересах украинских предприятий оборонного комплекса. Там утверждают, что он вывозил за границу комплектующие для гаубиц «Гвоздика».

В связи с этим в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

19 января представители ФСБ РФ заявили о задержании гражданки Украины на территории Луганской народной республики (ДНР). Женщину подозревают в сборе информации о российских военнослужащих и передаче соответствующих сведений Главному управлению разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Ранее в ФСБ заявили, что задержали мужчину, планировавшего покушение на российских солдат.

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