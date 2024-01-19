Площадь пожара на вещевом рынке «Восточный город» в центре Челябинска увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом сообщили «Газете.Ru» в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

«В Челябинске ликвидируют пожар в торговых павильонах», — рассказали в МЧС.

По информации ведомства, загорелись металло-каркасные павильоны на территории торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европа-Азия». Дополнительная информация уточняется.

Перед этим стало известно, что в центре Челябинска произошел пожар. Изначальная площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.

Несколько дней назад пожар случился в Шахтах Ростовской области. Возгорание произошло на заводе. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Ранее на складе с полиэтиленом в Пензе произошел крупный пожар.