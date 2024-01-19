В регионах при поддержке «Единой России» проведут песенный конкурс

Песенный конкурс-флешмоб «Нас миллионы русских» в поддержку участников СВО пройдет в регионах России с 20 января по 23 февраля, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Участники конкурса-флешмоба исполнят песню на стихи и музыку руководителя ансамбля 8-й армии «Новороссия» из Луганской народной республики, участника СВО Романа Разума «Нас миллионы русских».

«Песня «Нас миллионы Русских», которую мы создали вместе с боевыми товарищами, заняла первое место среди 12 тыс. заявок в музыкальном конкурсе Олега Газманова «Родники». В преддверии второй годовщины начала спецоперации мы хотим спеть ее всей страной и показать свою поддержку ребятам», — сказал Роман Разум.

Лучшее исполнение песни будут выбирать голосованием в группе «ВКонтакте». По итогам голосования будут определены 3 финалистка, которые вместе с ансамблем «Новороссия» исполнят песню 4 марта в Москве.

Организаторами конкурса-флешмоба выступают участники ансамбля 8-й армии «Новороссия».