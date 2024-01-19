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Названа причина, по которой пассажиры сзади чаще страдают при ДТП

Дептранс Москвы: «задние» пассажиры страдают сильнее, так как редко пристегиваются

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Depositphotos

При дорожно-транспортных происшествиях зачастую пассажиры, сидящие на заднем сиденье, страдают сильнее. Это связано с тем, что они реже ездят пристегнутыми, рассказал начальник Управления развития таксомоторных перевозок Дептранса Москвы Сергей Алексюк. Ремень всегда нужно пристегивать, это правило нельзя игнорировать, заявил он в пресс-центре НСН.

«Та статистика, с которой мы работаем, показывает тяжесть последствий для задних пассажиров. Они иногда страдают даже сильнее, чем сидящие на передних сиденьях, так как сзади зачастую никто не пристегивается. речь идет и о детях в том числе», — сказал Алексюк, призвав относиться к этому вопросу максимально серьезно.

Напомним, в Москве в прошлом году за 10 месяцев выписали почти 3,5 млн штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности. Неиспользование водителем и пассажирами ремней безопасности, предусмотренных конструкцией машины, влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей.

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