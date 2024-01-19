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Россиянка, избившая сотрудницу Wildberries, отделалась штрафом

В ХМАО оштрафовали женщину, которая избила сотрудницу ПВЗ Wildberries

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ЧП Нижневартовск. Происшествия' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП Нижневартовск. Происшествия

В Нижневартовске оштрафовали женщину, избившую сотрудницу маркетплейса Wildberries за отказ в выдаче товара. Об этом сообщает Ura.ru.

18 января 38-летняя жительница Нижневартовска напала на сотрудницу пункта выдачи. Та отказалась предоставить клиентке телефон руководителя ПВЗ и пострадала от избиения. Перед этим агрессивная горожанка стала записывать происходящее на камеру и пригрозила потерпевшей применить к ней физическую силу.

Известно, что конфликт между женщинами начался накануне, когда покупательница пришла за заказом за четыре минуты до закрытия пункта выдачи. Работница пояснила, что не может отдать ей товар, так как занята приемкой поступающих посылок.

Сегодня выяснилось, что нападавшую оштрафовали. Пострадавшая от ее рук сотрудница Лияна заявила, что намерена добиваться возмещения морального ущерба.

«Сегодня я дала показания по поводу инцидента. Прошел суд, с нее взыскали 5000 рублей. Но я буду идти дальше, подавать в суд за нанесение морального ущерба и за видео с моим лицом, что было выложено без моего согласия», — говорит потерпевшая.

Известно, что на гражданку, подравшуюся с сотрудницей ПВЗ, составили два протокола за нанесение побоев и мелкое хулиганство. Участников конфликта, по данным СМИ, ждет еще одно слушание.

Ранее москвичка вернула в Wildberries свои старые ношеные ботинки.

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