В большинстве районов Севастополя временно отключено водоснабжение

Водоснабжение временно отключено в большинстве районов Севастополя из-за подтопления гидроузлов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). В ходе совещания представители властей и коммунальных служб обсудили текущую обстановку в Севастополе.

При этом Развожаев уточнил, что решение о приостановке работы городских гидроузлов было принято ради сохранения технологического оборудования. До этого в третий гидроузел начала поступать грязная вода, в связи с чем специалисты намерены организовать подачу воды из реки Бельбек. Однако губернатор предупредил, что процесс может занять от пяти до шести часов.

«Водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00», — написал он.

Также глава города добавил, что из-за ухудшения погодных условий в населенном пункте оказались подтоплены около 40 жилых домов. Жильцам некоторых из них пришлось временно разместиться у родственников. В свою очередь, сотрудники МЧС РФ и экстренных служб продолжают подворовой обход территории и мониторинг обстановки.

В ночь на 19 января в Севастополе прошли сильные ливни. По словам Развожаева, из-за непогоды на дорогах наблюдаются перелив воды и вынос щебня.

Ранее в Севастополе произошло отключение света из-за аварии на Балаклавской ТЭС.