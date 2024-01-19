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Кошка с окрасом на морде, похожим на маску, удивила соцсети

World of Buzz: соцсети удивила кошка с окрасом на морде, похожим на маску

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hana.mutalib/TikTok

Пользователей соцсетей удивила кошка с необычным окрасом на морде, пишет World of Buzz. Из-за него кажется, что животное носит медицинскую маску.

Фотографию кошки в соцсетях опубликовала женщина из Малайзии по имени Нурул Хана. Она рассказала, что животное живет на улице и чаще всего гуляет рядом с придорожной закусочной, где ее подкармливают люди и работники заведения.

После того как снимок с уличной кошкой разошелся по соцсетям, комментаторы удивились редкому и необычному окрасу животного. Некоторые люди даже подумали, что кто-то специально раскрасил кота таким образом.

«Кто-нибудь скажет ему, что на его маске дырка?» — шутят пользователи.

Ранее в Англии пропавшего 7 лет назад кота нашли в 300 метрах от дома. Все это время он жил на фабрике, и его подкармливали рабочие.

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