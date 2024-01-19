Сотрудники МЧС пришли на помощь водителям на трассах Татарстана из-за метели

Сотрудники МЧС РФ помогают водителям и пассажирам на трассах в Республике Татарстан, где продолжается снежная буря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В частности, специалисты откапывают транспортные средства из сугробов и буксируют машины. Более того, представители экстренных служб расчищают дороги и организуют реверсивное движение автомобилей.

«Из-за снегопада в регионе полностью ограничено движение на федеральных трассах М-12 «Восток» и М-7 «Волга», для грузовиков и автобусов — на отдельных участках», — говорится в заявлении.

19 января ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию сообщил, что на трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана произошло сразу семь автомобильных аварий с участием около 20 машин. По предварительной информации, в результат ДТП пострадал один человек.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в некоторых регионах страны ожидаются аномально сильные снегопады. Специалист предупредил, что ухудшение погоды прогнозировалось в Татарстане и Нижегородской области.

Ранее в Казани закрыли аэропорт из-за метели.