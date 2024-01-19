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В Wildberries рассказали о дальнейшей судьбе сгоревшего в Петербурге склада

Wildberries планирует реконструировать сгоревший в Санкт-Петербурге склад

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Anton Vaganov/Reuters

Онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о намерении реконструировать склад в Санкт-Петербурге, на котором 13 января произошел крупнейший пожар. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы компании.

«В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры», — объяснил ретейлер свое решение.

По данным представителей компании, на сегодняшний день план по реконструкции склада в Шушарах находится на начальном этапе разработки.

«В частности оценивается необходимый объем инвестиций», — отметили в Wildberries.

Там добавили, что подробности насчет реконструкции сгоревшего склада будут раскрыты позднее.

Накануне стало известно, что здание петербургского склада Wildberries, которое было уничтожено пожаром, не было застраховано. Источники на рынке страхования сообщили, что компания рассматривала возможность заключения страхового договора, но не успела его подписать.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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