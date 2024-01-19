Обвинение попросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой

Прокурор запросил 28 лет колонии для обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Заседание по делу Треповой проходит в военном суде Санкт-Петербурга. Вместе с Треповой на скамье подсудимых находится обвиняемый в укрывательстве Дмитрий Касинцев. Он укрыл девушку у себя после взрыва, напомнили журналисты.

Трепову обвиняют в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе. Она призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова. Девушка пояснила, что знает Попкова с весны 2022 года. Он якобы обещал ей помочь переехать на Украину.

По рассказам Треповой, журналист начал давать ей небольшие поручения, они общались ежедневно. Мужчина попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, утверждала обвиняемая. Именно Гештальта передал ей посылку с бюстом Владлена Татарского, в котором была бомба, говорила Трепова.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.