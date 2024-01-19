Посольство РФ призвало власти ФРГ пресекать осквернение советских захоронений

Посольство России в Германии осуждает случаи вандализма на советских захоронениях и мемориалах и призывает германские власти принимать необходимые меры по предотвращению надругательств. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

«Вынуждены с сожалением констатировать продолжающиеся случаи вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в ФРГ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с 2022 года в Германии зафиксированы более 30 подобных инцидентов, два из которых произошли в начале этого года.

«Настойчиво призываем германские органы власти принимать все необходимые меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов, как это следует из обязательств германской стороны в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами», — сказано в сообщении.

Дипломаты при этом поблагодарили власти за помощь в предыдущих делах.

В апреле 2022 года российское посольство направило ноту протеста в МИД Германии из-за очередной атаки вандалов на советский военный мемориал в берлинском Трептов-парке.

До этого неизвестные осквернили мемориал павшим советским воинам, написав на нем лозунги антироссийского содержания. Органы госбезопасности ФРГ начали расследование произошедшего. СК РФ также расследует осквернение мемориала.

В сентябре 2023 года издание Tagesspiegel писало, что число правых экстремистов в Германии выросло более чем втрое с 2018 года.

Ранее в Париже задержали ультраправых активистов за граффити со свастикой.