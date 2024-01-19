Трое детей получили обморожение, просидев больше двух часов в ледяной реке

В Краснодарском крае трое детей более двух часов провели в ледяной реке и получили обморожение. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, компания двенадцатилетних детей из станицы Кавказской пошла гулять к едва замерзшей реке Кубань. Несовершеннолетние вышли на лед, который внезапно откололся. Их понесло по течению.

Все трое спрыгнули с льдины и оказались в ледяной воде, из которой не смогли выбраться из-за крутого берега высотой около двух метров. Других людей рядом не оказалось, и дети больше двух часов стояли в реке, пока их не заметили туристы, находившиеся на смотровой площадке — они вызвали спасателей.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали детей из воды, завернули в сухую одежду, но сразу уехать не смогли, так как автомобиль застрял в грязи. В больнице пострадавшие оказались только через полтора часа. У всех троих медики диагностировали обморожение.

Ранее в Челябинской области школьник получил обморожение в ожидании автобуса.