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Трое детей получили обморожение, просидев больше двух часов в ледяной реке

Mash: в Краснодарском крае трое детей получили обморожение в ледяной реке

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МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае трое детей более двух часов провели в ледяной реке и получили обморожение. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, компания двенадцатилетних детей из станицы Кавказской пошла гулять к едва замерзшей реке Кубань. Несовершеннолетние вышли на лед, который внезапно откололся. Их понесло по течению.

Все трое спрыгнули с льдины и оказались в ледяной воде, из которой не смогли выбраться из-за крутого берега высотой около двух метров. Других людей рядом не оказалось, и дети больше двух часов стояли в реке, пока их не заметили туристы, находившиеся на смотровой площадке — они вызвали спасателей.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали детей из воды, завернули в сухую одежду, но сразу уехать не смогли, так как автомобиль застрял в грязи. В больнице пострадавшие оказались только через полтора часа. У всех троих медики диагностировали обморожение.

Ранее в Челябинской области школьник получил обморожение в ожидании автобуса.

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